Bewijs voor werking peperdure CityTrees ontbreekt

De ’mechanische bomen’ zijn kleine muurtjes met mos erin en hebben per stuk de luchtzuiverende werking van 275 bomen, zo stelt de leverancier althans. Maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt op Twitter dat daar geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is. Parijs en Berlijn begonnen al met een zelfde soort proef, maar daarvan zijn de resultaten nog niet bekend.

Wetenschappers zetten al eerder hun vraagtekens bij de werking van de CityTrees. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit noemden het tonnen kostende project van de gemeente Amsterdam eerder ’een afleidingsmanoeuvre’. Voor schonere lucht moet het verkeer worden aangepakt, zo klinkt het.

Amsterdam is de eerste stad die acht CityTrees in één straat gaat plaatsen. Over een jaar worden de resultaten geëvalueerd. De leverancier verwacht zelf dat fijnstof en stikstofdioxide in de lucht na een jaar met een kwart zijn verminderd.

Aan beide kanten van de Valkenburgerstraat komen in totaal vier mosmuurtjes op een onderlinge afstand van 80 meter.