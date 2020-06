Van Dissel over Dam-demonstratie: ’buitengewoon vervelend’

„De 1,5 meter afstand is belangrijk om het risico van verspreiding zo klein mogelijk te maken. Het levert een risico op als er een samenscholing is waarbij je dat niet doet”, zegt Van Dissel. De professor kan nog niets zeggen over de hoogte van het risico bij de demonstratie op de Dam in Amsterdam van afgelopen maandag. „We hopen dat het meevalt, maar dat kunnen we pas over een week of twee zien.”

De RIVM-directeur wil wel een duidelijk signaal geven: „Dit is buitengewoon vervelend voor mensen die uiteindelijk met de consequenties te maken hebben. Zoals mensen in de zorg, maar ook naar velen die veel moeite doen om zich er wel aan te houden.”