Premium Columns

Indekken en afschuiven enige strategie van ons coronabeleid

Een nieuwe week, een nieuwe vaccinatiekans. Dat kan veel verschil maken. In Bhutan werd vorige week binnen vier dagen 44 procent van de bevolking gevaccineerd. In het Verenigd Koninkrijk werden op een enkele dag 844.285 prikken gezet. Wij haalden ook na opschaling vorige week iets over de helft van ...