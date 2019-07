Franse IS-vrouwen opgepakt bij Turkse grens

De Turkse grenspolitie hield de verdachten aan bij de stad Kilis, ten noorden van de Syrische stad Aleppo. Een veiligheidsmedewerker zou hebben gezegd dat één van de vrouwen Jennifer Clain is. Zij zou het nichtje zijn van Fabien en Jean-Michel Clain, die namens IS de aanslagen opeisten in Parijs in 2015. Toen vielen ruim 130 doden op verschillende locaties in de Franse hoofdstad.

Jennifer Clain zou ook getrouwd zijn geweest met Kevin Gonot. Hij werd in mei ter dood veroordeeld vanwege zijn band met IS. Over de andere twee vrouwen en de kinderen is nog niets bekend.