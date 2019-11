Nederlandse slachtoffers bij ongeval FlixBus Frankrijk

De autoriteiten melden dat 29 mensen lichtgewond raakten. Nog eens vier anderen liepen ernstige verwondingen op. De hulpdiensten ontfermen zich over de inzittenden. De bus van het bedrijf FlixBus vervoerde mensen tussen Parijs en Londen. Het is onduidelijk welke van die steden zondag de eindbestemming was toen het ongeval gebeurde in het departement Somme.

