Automobilist rijdt transformatorhuisje in

Wierden - Hulpdiensten hebben in het Overijsselse Wierden een automobilist bevrijd die door de muur van een elektriciteitshuisje was gereden. De bestuurder zat ruim een uur bekneld in de auto. Voordat hij kon worden bevrijd, moest de stroom in het transformatorhuisje worden uitgeschakeld.