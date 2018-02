Hamster mag niet mee op vlucht, studente spoelt dier door op toilet

Als ze het moment moet terughalen toen ze besloot om dwerghamster Pebbles door de wc te spoelen, wordt ze meteen weer emotioneel. „Ik had echt geen andere opties. Ik was zo bang om het te doen. Het was verschrikkelijk om het te doen. Ik was emotioneel, aan het huilen. Ik zat daar tien minuten te janken”, zegt Belen Aldecosea tegen The Miami Herald.

De studente had twee keer contact met de vliegtuigmaatschappij en allebei de keren werd haar verteld dat het geen probleem was om een hamster mee te nemen. Eenmaal ingecheckt, sprintte een Spirit-medewerker achter haar aan: ’Je mag dat dier niet meenemen!’. Belen werd naar eigen zeggen verteld om de hamster of vrij te laten óf door de wc te spoelen. Toch besloot ze om het laatste te doen, omdat Pebbles ’anders dood zou vriezen, of aangereden zou worden door een auto’.

Grof schandaal

Aldecosea vindt het een grof schandaal en wil een rechtszaak tegen Spirit Airlines aanspannen. Ze heeft advocaat Adam Goodman in de armen genomen. „Dit was geen enorme pauw die een gevaar voor andere passagiers zou kunnen zijn. Dit was een klein, lief hamstertje die in haar handpalm kon verdwijnen”, aldus Goodman.

Spirit is het ermee eens dat ze in eerste instantie verkeerde informatie hebben gegeven, maar ze willen er wel bij zeggen dat niemand Belen heeft gedwongen om het dier door te spoelen. „We hebben dit op geen enkele wijze gesuggereerd.”