Dode door straatrace met snelle bolides op Duitse autobahn

Het incident was zaterdag op de A66 bij de stad Hofheim in de deelstaat Hessen. De politie hoorde van ooggetuigen dat een illegale straatrace op het moment van het ongeval aan de gang was.

Een 29-jarige deelnemers aan de race, met een Porsche en twee Lamborghini’s, had de macht over het stuur van zijn sportwagen verloren en was tegen de vangrail gebotst. Daarna klapte hij op de auto van een man die niets met de race te maken had. Beide voertuigen vatten vlam.

De man overleed ter plekke. De snelheidsduivel werd naar het ziekenhuis gebracht en is daar al weer uit ontslagen. Hij is gearresteerd en zit vast.

Ook een tweede deelnemer aan de race is aangehouden. Hij meldde zich zaterdag zelf bij de politie. De derde sloeg op de vlucht. Zondag arresteerde de politie een verdachte maar het is volgens Duitse media niet duidelijk of dat ook de derde deelnemer aan de straatrace was.

Bij de botsing werden nog drie andere personenauto’s beschadigd die niets meet de race te maken hadden. Daardoor raakten twee chauffeurs gewond. Een derde bleef ongedeerd.