D66-leider Sigrid Kaag bevestigt dat zij minister van Financiën wordt

Dat D66 de minister van Financiën zou leveren, werd donderdag al bekend. Het is gebruikelijk dat de op een na grootste partij die rol claimt. Wie de rol zou invullen, was nog onduidelijk. Maar in een verklaring aan het AD laat Kaag weten dat zij dit zelf gaat doen. Ze wordt daarmee, ondanks een gebrek aan een financiële achtergrond, de opvolger van CDA-partijleider Wopke Hoekstra. Die komt ook in het kabinet, maar het is nog onbekend in op welke ministerspost.

Kaag zegt in haar verklaring dat ze denkt de ambities van haar partij en het kabinet het best te kunnen vormgeven vanuit Financiën: „Nederland staat voor grote keuzes en grote investeringen. In het onderwijs. In de klimaataanpak. In een sterk Europa. De rol van de minister van Financiën is cruciaal bij een verantwoorde uitvoering van deze plannen.”

Kaag wordt daarnaast vicepremier, en ziet ook in die functie een belangrijke verantwoordelijkheid voor zichzelf weggelegd.„Dan denk ik met name aan het tegengaan van de polarisatie in politiek en in de samenleving.”

Kaag is met deze keuze de eerste vrouwelijke minister van Financiën. De aankomende week meldt zij zich bij formateur Mark Rutte. In verschillende media worden namens D66 ook onder meer wetenschapper Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), beddenplanner Ernst Kuipers (Volksgezondheid), de Almeerse burgemeester Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en oud-fractieleider Rob Jetten (Klimaat) genoemd als ministers. Het nieuwe kabinet moet 10 januari op het bordes staan.