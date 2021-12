Sigrid Kaag kiest voor ministerspost Financiën

Dat bevestigt Kaag aan het AD. Dat Kaag de beoogde minister van Financiën zou zijn, zong al langer rond, maar is nu officieel bevestigd. De aankomende week zal zij zich melden bij formateur Mark Rutte.

Kaag verwacht de ambities van haar partij het best te kunnen vormgeven vanuit de ministerspost, zegt ze. ,,We hebben ambitieuze plannen voor de komende periode. Nederland staat voor grote keuzes en grote investeringen. In het onderwijs. In de klimaataanpak. In een sterk Europa. De rol van de minister van Financiën is cruciaal bij een verantwoorde uitvoering van deze plannen.”

Kaag wordt behalve minister en partijleider van D66 ook vicepremier. ,,Mijn verantwoordelijkheid reikt ook verder als beoogd vicepremier. Dan denk ik met name aan het tegengaan van de polarisatie in politiek en in de samenleving.’’ Kaag is met deze keuze de eerste vrouwelijke minister van Financiën.