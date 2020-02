Eis: 10 jaar cel en tbs voor Korrewegschutter

Ⓒ Opsporing Verzocht

LEEUWARDEN - In hoger beroep is tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Azim A., omdat hij een willekeurige fietser neerschoot in Groningen in oktober 2017. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem donderdag voor het gerechtshof in Leeuwarden van een brute poging tot doodslag. Het toen 21-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond door drie kogels, onder meer in zijn rug. Hij kan nooit meer lopen.