Morgen code geel vanwege sneeuw en gladheid

Morgenochtend gaat het vanuit het westen licht sneeuwen, meldt Weerplaza. In het westen van ons land kan er tot 3 centimeter sneeuw vallen, in het oosten zal dat een stuk minder zijn. Het kwik komt maar net boven nul uit. Weggebruikers moeten daarom rekening houden met gladheid. „Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan”, waarschuwt het KNMI.

Naarmate de sneeuw naar het oosten trekt, neemt deze in hevigheid af. In de loop van de middag gaat de sneeuw over in regen of natte sneeuw en zullen de wegen weer beter te berijden zijn.

Zaterdag is het voornamelijk droog en zal de zon zich vaker laten zien. In de nacht van zaterdag op zondag kan het opnieuw gaan sneeuwen en ook zondag vallen er enkele winterse buien.