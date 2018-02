Koud carnaval: kleed je warm aan

Slechts een derde van de Nederlanders herkent alle verschijnselen van onderkoeling, blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis. De hulporganisatie wijst de feestvierders daarom op de gevaren.

Naast het warm en in laagjes kleden is het voor de feestvierders ook handig niet te lang te veel alcohol te drinken in de kou. Bij alcoholgebruik verwijden je bloedvaten, waardoor je sneller warmte verliest. Een ander advies: drink genoeg water en vergeet niet te eten. Hierdoor houd je je energie op peil en blijf je warm.