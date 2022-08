Arrestatie verricht in zaak omgekomen Nederlandse commando Simmie Poetsema (26) in Indianapolis

Shamar Duncan werd dinsdagmiddag lokale tijd opgespoord en gearresteerd. Hem wordt moord ten laste gelegd. De aanklager gaat nu bepalen of daar nog meer aanklachten bijkomen. Tijdens het onderzoek blijft hij vastzitten, zo liet de IMPD, Indianapolis Metropolitan Police Department weten in een verklaring.

De politie werd geholpen door meerdere getuigen. Die deelden ook videomateriaal. De politie bedankte in de verklaring iedereen die meehielp aan het onderzoek. De burgemeester van Indianapolis reageerde verheugd op het nieuws. „Bedankt IMPD voor het snelle onderzoek, en ook dank aan de burgers, getuigen en de investeringen in technologie die ervoor gezorgd hebben dat de rechercheurs een volledig beeld kregen van de schietpartij.”

Hulp bij evacuatie Kaboel

Het is onduidelijk of de verdachte alleen handelde of dat er nog meer mensen gezocht worden. Ook heeft de politie niet meer verteld over het motief. De drie Nederlandse commando’s werden op de vroege zondagochtend neergeschoten voor hun hotel in het centrum van Indianapolis. Poetsema overleed maandag in het ziekenhuis, in het bijzijn van zijn familie. De andere twee slachtoffers zijn volgens Defensie bij bewustzijn en aanspreekbaar. De naam van Poetsema werd door Defensie vrijgegeven nadat deze werd genoemd in Amerikaanse media. Poetsema beleefde vorig jaar zijn vuurdoop in Afghanistan, waar hij hielp bij de evacuatievluchten vanuit Kaboel.

Toen de Taliban de toegangswegen naar het vliegveld in Kaboel blokkeerden, zocht hij naar alternatieve routes om mensen toch op het vliegveld te krijgen zodat ze vervolgens per vliegtuig geëvacueerd konden worden. Hierdoor wist hij een onbekend aantal mensen daar weg te krijgen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Simmie Poetsema hier in Afghanistan, waar hij hielp bij de evacuaties vanuit Kaboel. Ⓒ Defensie

Lees hieronder verder

Burgemeester

De burgemeester van Indianapolis gaf eerder al meer details over de toedracht. „Zoals ik het begrijp was er een ruzie in een bar, waarna de Nederlandse militairen teruggingen naar hun hotel. Ik weet niet precies wat ze samen buiten deden, maar er is mij verteld dat er een drive-byshooting was en dat er daardoor drie slachtoffers vielen.”

De tekst gaat verder onder de foto.

De commando’s waren op oefening in de staat Indiana. Ze trainden in het Muscatatuck Urban Training Center, een groot complex waar gevechten in stedelijke gebieden worden nagebootst. Het centrum is zo’n anderhalf uur rijden van Indianapolis. De soldaten waren in hun vrije tijd naar de hoofdstad van de staat gekomen.