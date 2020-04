25 tips over zendmastbranden Amsterdam

De politie toonde dinsdag beelden van twee mannen die afgelopen zaterdag een zendmast in brand staken bij de parkeergarage Westergasfabriek in Amsterdam. Het tweetal droeg gezichtsbedekkende kleding. Volgens de politie zijn er bruikbare tips binnengekomen.

De politie deelde eerder beelden van verdachten rond branden bij meerdere zendmasten in Amsterdam, Dronten en Almere:

In totaal is sinds 3 april al zeventien keer brandgesticht of een poging daartoe gedaan bij zendmasten. „Dit soort branden kunnen er onder meer voor zorgen dat het noodnummer 112 minder goed of zelfs niet bereikbaar is”, aldus de politie. De onderzoeken worden gedaan door de eenheden waar de branden woedden en de Dienst Landelijke Recherche.