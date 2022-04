Oorlog in Oekraïne Vrijdag 15 april LIVE | 'Russische soldaten schieten op bussen met evacués', zeven doden

Ter illustratie Ⓒ ANP / AFP

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu vijftig dagen en president Zelenski prijst vrijdagochtend hierom „het onbreekbare volk van ’s werelds moedigste land.” Het Russische ministerie van Defensie heeft erkend dat de Moskva, het vlaggenschip van de Russische vloot, is gezonken. Na deze symbolische klap voor het Kremlin waarschuwt CIA-baas William Burns dat Poetin nu een toevlucht kan nemen tot nucleaire wapens. Lees in ons liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.