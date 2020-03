Groot deel kabinet bij crisisberaad over het coronavirus

Waar veel politieke overleggen deze week telefonisch of per videoverbinding worden gevoerd, komen de bewindslieden volgens een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid wel fysiek bij elkaar vanmiddag. Ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Aalbersberg schuift aan bij het overleg, net als burgemeester Bruls namens de regioburgemeesters.

Twee uur later overlegt mininster Grapperhaus met 25 burgemeesters van zogeheten veiligheidsregio’s in ons land over de gevolgen van het virus. Het wordt de vierde keer dat het kabinet een crisisberaad voert over corona. Deze keer is het overleg al vroeg in de agenda gezet, het is de bedoeling om de bijeenkomsten op meer structurele basis te beleggen. Vanavond spreekt premier Rutte het land nog toe om 19 uur. Er komt om die reden geen persconferentie na afloop.

