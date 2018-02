Bijleveld: tien jaar zwijgen niet normaal

Kroon heeft naar eigen zeggen in 2007 een man doodgeschoten die hem gevangen had gehouden en gemarteld. De oud-commando en drager van de Militaire Willems-Orde hield het geweldsincident tien jaar stil, naar eigen zeggen om de militaire operatie niet in gevaar te brengen.

Bijleveld wil verder weinig kwijt over Kroon omdat de zaak bij het Openbaar Ministerie ligt. „Het is wel zo dat ik het normaal vind dat mensen, als er iets dergelijks gebeurt, het metéén melden en dat is ook het beleid bij Defensie. En dat is in dit geval niet het geval”, aldus Bijleveld.

Toen Kroon het incident onlangs alsnog bij meldde bij Defensie, stapte zijn werkgever ermee naar het OM. „Ik weet wat er aan de orde was”, zegt Bijleveld, die erop wijst dat de regel is dat militairen alle geweldsincidenten en wapeninzet melden bij hun meerderen, waarna de marechaussee onderzoekt of het volgens de regels is gegaan.

Defensie staat Kroon financieel bij, zodat hij een advocaat kan betalen. Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops begeleidt Kroon bij de halve openbaarmaking van het incident.