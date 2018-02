Weer aardbeving Groningen

Ⓒ DIJKSTRA BV

LOPPERSUM - Bij het Groningse dorp Loppersum is donderdagmiddag een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2.0. Dat is net zwaar genoeg om te voelen. Het is de elfde aardbeving in Groningen dit jaar. Daarvan was alleen die bij Zeerijp op 8 januari zwaarder: 3.4.