Man zwaait met geslachtsdeel voor caféraam

Op 14 september 2016 verbleef de veertiger van Turkse origine in een opvangcentrum. Daar begon hij te masturberen toen hij vlak bij een maatschappelijk werkster stond. In het Brugse uitgaansleven zagen politiemensen in burger hoe T. op 1 februari 2017 uit een café in het centrum van de stad liep en voor het raam met zijn geslachtsdeel begon te zwaaien. Tenslotte werd de politie ook opgeroepen toen de man op 5 april naakt in het water sprong. Dit meldt Belga.

„Ik was dronken en ik wilde zwemmen in het kanaal”, verklaarde T. op de zitting. Van het incident aan het café kon hij zich naar eigen zeggen niets meer herinneren. Over de feiten in het opvangcentrum zei de beklaagde: „Die vrouw toonde me haar roze onderbroek, dat was niet mijn fout.”

Bahri T. kwam in 2014 al in aanraking met de rechtbank voor doodsbedreigingen tijdens een voetbalwedstrijd van zijn zoon. Met een mes maakte hij steekbewegingen in de richting van de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw. In dat dossier werd T. veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan de helftvoorwaardelijk. Die straf werd ondertussen omgezet in 30 maanden onvoorwaardelijk, omdat de Turkse Bruggeling zich niet aan zijn voorwaarden hield.