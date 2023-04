21-jarige verdachte opgepakt in omvangrijke lekzaak Pentagon

FBI-agenten hebben Teixeira’s woning in Dighton doorzocht. Zijn aanhouding verliep zonder incidenten.

Teixeira zou geheime documenten binnen een groep gelijkgestemden hebben verspreid via het platform Discord. De documenten zouden gaan over de oorlog in Oekraïne, zoals plannen van Kiev voor een lente-offensief tegen de Russen, maar ook over Amerikaanse bondgenoten als Zuid-Korea en Israël. Door het lekken van de documenten kwam er veel gevoelige informatie vrij, al werden er ook vraagtekens geplaatst bij de betrouwbaarheid van de stukken.

De New York Times en Washington Post meldden eerder dat Teixeira onderdeel was van een klein groepje gamers. Hij draagt de aliasnaam ’OG’ of ’jackthedripper’. Volgens de Washington Post zou hij honderden documenten hebben gelekt door foto’s van de documenten te maken. Die deelde hij al enkele maanden op sociale media. Teixeira werkte op een militaire vliegbasis en zou een groot wapenfanaat zijn. Hij zou tevens lid zijn van de Massachusetts Air National Guard, meldt NBC.

Minister van Justitie Merrick Garland hield een persconferentie naar aanleiding van de arrestatie. Minister Garland zei dat de regering hard aan de zaak werkt en probeert de schaal en impact van de lekken in kaart te brengen. Maar omdat het om een strafrechtelijk onderzoek gaat kon hij verder niet veel zeggen. Ook over de gelekte documenten zei hij niets kwijt te kunnen.

Teixeira riskeert een forse gevangenisstraf: de VS pakt het lekken van geheime documenten doorgaans hard aan. President Joe Biden zei eerder op de dag met zorg te hebben kennisgenomen van de recente lekken, maar hij ziet er geen acuut gevaar in.

De gelekte informatie die media naar buiten brachten, hebben in het Westen tot bezorgde reacties geleid, hoewel sommige gegevens, bijvoorbeeld over veronderstelde dodentallen bij de strijdende partijen, lijken te zijn gewijzigd. Gelekte documenten geven onder meer een somber beeld van de kansen van de Oekraïense strijdkrachten om een doorbraak te forceren. Ook zijn militaire posities in beeld gebracht en wordt bericht over de vermeende standpunten en plannen van landen over wapenleveranties aan Oekraïne.