NBC: ’Arrestatie van Pentagon-spion ophanden’

Teixeira zou geheime documenten binnen een groep hebben verspreid via het platform Discord. De documenten zouden gaan over de oorlog in Oekraïne, maar ook over Amerikaanse bondgenoten als Zuid-Korea en Israël.

De New York Times en Washington Post meldden eerder dat Teixeira onderdeel was van een klein groepje gamers. Hij draagt de aliasnaam ’OG’ of ’jackthedripper’. Volgens de Washington Post zouden er honderden documenten zijn gelekt door hem. Hij werkte op een militaire basis en zou een groot wapenfanaat zijn.