Teresa Diaz gevonden

Kunstenares Diaz werd voor het laatst gezien op woensdag 17 januari. Zij liep ’s avonds om 22.48 uur in de Spinhuissteeg richting de Kloveniersburgwal. Dat was vlak bij haar huis.

Haar familie traceerde haar op camerabeelden, maar vervolgens liep elk spoor dood. De bewoners van Amsterdam werden gevraagd naar Diaz uit te kijken via tientallen abri’s in het centrum, waarin haar afbeelding en verhaal stond afgebeeld.

De familie wil geen informatie verschaffen over de wijze waarop zij Teresa Diaz hebben teruggevonden of wat er met haar is gebeurd de afgelopen weken. „Wij verzoeken in het belang van Teresa’s privacy haar rust en ruimte te gunnen, zodat zij haar leven weer kan oppakken”, aldus de familie.