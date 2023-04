Hondje Lizzie ruilt asiel één nacht in voor luxueus Gents hotel

Samen met Kevin Vankeirsbilck van het Gentse dierenasiel kwam Lizzie vorige week vol enthousiasme en met een roze rugzakje op haar rug aan in het hotel. Het was een welkome afwisseling voor de viervoeter, die al enkele maanden in het asiel verblijft, nadat ze door haar baasje werd achtergelaten in Eeklo.

„We wisten niets over haar. Een hotelovernachting was voor ons een goede manier om haar te leren kennen in een huiselijke sfeer, zonder prikkels van andere honden”, vertelt Kevin. Die extra info is nuttig voor wie haar wil adopteren.

Met haar roze rugzakje kwam Lizzie aan in het hotel. Ⓒ Kevin Vankeirsbilck

Ⓒ Kevin Vankeirsbilck

„Lizzie is echt een schat. Ze heeft niet veel conditie, dus ze heeft veel gelegen en geslapen, maar ik heb haar ook gewassen in de douche en ze mocht voor een keer bij mij in bed slapen. Verder heeft ze ook gespeeld met bijvoorbeeld voedselpuzzels en zijn we een aantal keer gaan wandelen. Ze is een zachtaardige allemansvriend die snel mensen vertrouwt.”

Kamer voor een nachtje

Het diervriendelijke Residence Inn in Gent doet jaarlijks donaties aan het asiel, en bood al voor de derde keer een kamer voor een nacht aan een hond uit het asiel aan. Ze krijgen wel vaker gasten met honden over de vloer en hebben een speciale schoonmaakdienst die daar rekening mee houdt.

Ⓒ Kevin Vankeirsbilck

Ⓒ Kevin Vankeirsbilck

„De vorige hond die hier mocht logeren was Lucky, en zoals zijn naam al zegt, had hij geluk en werd hij de dag na het hotelbezoek al geadopteerd. We hopen dat ook Lizzie snel een thuis vindt”, zegt Kevin. De viervoeter heeft intussen wel een soort voogd, want het hotel heeft ’de voogdij’ over haar op zich genomen. Dat wil zeggen dat ze Lizzie op financieel vlak ondersteunen en zo mede haar eten en medische kosten financieren.