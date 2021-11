Kyle Rittenhouse (18) vrijgesproken van moord tijdens Black Lives Matter-protest

Rittenhouse werd onder meer verdacht van moord. Zijn zaak is symbool komen te staan voor een intens debat in de VS over het snijvlak tussen wapenbezit, zelfverdediging en misdaden, en voor de tegenstellingen die aan de oppervlakte kwamen door politiegeweld tegen zwarte Amerikanen en de reactie van de Black Lives Matter-beweging.

De zaak draait om een incident in augustus 2020. Nadat een blanke politieagent de zwarte Jacob Blake had neergeschoten, was het enkele dagen chaos in de VS. Het Black Lives Matter-debat hield iedere Amerikaan bezig met een eerder drama waarbij George Floyd stierf nadat een agent minutenlang met zijn knie op zijn keel drukte, in het achterhoofd.

In meerdere Amerikaanse steden ontstonden destijds tijdens de demonstraties rellen en plunderingen, zoals ook in Kenosha. Rittenhouse ging die bewuste avond gewapend met een geweer en met medische hulpmiddelen de straat op.

Rellen Kenosha

Hij kwam naar eigen zeggen op enig moment in een turbulente situatie terecht, en handelde uit zelfverdediging, zo luidde zijn betoog. De jury gaat daar na 26 uur beraad in mee.

Justin Blake, de oom van Jacob Blake, spreekt van een racistische uitspraak. „We blijven vechten”, zo reageert hij als een van de eersten.

Trump

Rittenhouse, een fanatieke wapenliefhebber en volger van oud-president Donald Trump op diens bijeenkomsten, was lid van de Blue Lives Matter-beweging, die zich richt op het ondersteunen van politieagenten tijdens hun werk, opgericht als tegenhanger van de Black Lives Matter-beweging. Hij kreeg tijdens de zaak openlijk steun van Trump.

Iconische zaak

De rellen in Kenosha waren een van de meest chaotische en zwaarste van het afgelopen jaar. De geest was uit de fles geraakt en er waren plunderingen op grote schaal waarbij naar verloop van tijd ook spontaan gevormde burgermilities gewapend de straat op gingen om mensen en eigendommen te beschermen. Van beide kanten werd zwaar geweld toegepast.

Bekijk hieronder een van de incidenten in Kenosha. Beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

De zaak-Rittenhouse is symbool komen te staan voor een intens debat over racisme, politiegeweld en burgerrechten waarbij Amerika in twee kampen werd verdeeld. De een zag in Rittenhouse een destijds 17-jarige plattelandsjongen die met gevaar voor eigen leven de orde wilde handhaven en medische hulp bood, terwijl anderen geschokt waren door de beelden van een tiener die met kolossale, semi-automatische wapens de straat op ging – en nog schoot ook.

Politiek

„Heel veel mensen volgen deze zaak, en zien vooral wat ze willen zien”, had aanklager Thomas Binger vooraf gewaarschuwd. Hij bleek een voorspellende gave te hebben. De rechtszaak werd volledig gepolitiseerd, waarbij geld werd opgehaald voor Rittenhouse en politici handig inspeelden op het nieuws, zich volledig voegend naar de wensen van hun eigen electoraat. Ook de tegenstellingen werden nieuw leven ingeblazen. Sommigen vrezen na de uitspraak voor nieuwe rellen.