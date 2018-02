Hoor de hymne en zie het vuur!

Vergeten is de schande van Sotsji. Verdrongen is de stank van gemanipuleerde urinemonsters die de weg naar het goud plaveiden. Laat ons niet meer nadenken over de eeuwige spagaat van de Olympische Spelen, dat sport verbroedert maar de politiek altijd tweespalt zaait. Want zie hoe de vlag wappert, zie hoe de vijf olympische ringen met elkaar zijn verstrengeld zoals in een ideale wereld de vijf continenten elkander innig liefhebben. Hoor de hymne! Zie het vuur! De spelen zijn begonnen!