Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Een 40-jarige man is door politieagenten in Stadskanaal onder het bed van zijn ex-vrouw in de slaapkamer aangetroffen. Dat de dienders ongevraagd de slaapkamer waren binnengetreden, kwam hen wel op kritiek te staan van de politierechter.