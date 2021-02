Dna-match nekte verdachte moord psychologe Els Slurink

Binnenland

’Maleisische politie zoekt Amerikaans echtpaar in zaak Ivana Smit’

De Maleisische politie is op zoek naar het Amerikaanse echtpaar met wie het Nederlandse model Ivana Smit contact had vlak voor haar dood, eind 2017. Dat staat in een processtuk in de zaak die de familie van Smit tegen de politie is begonnen, meldt haar Nederlandse advocaat Sébas Diekstra.