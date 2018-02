’Jehovah’s Getuigen houden info kindermisbruik geheim’

Ze roepen de Jehovah’s Getuigen op om de verslagen per direct te overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Justitie weigert de papieren op te eisen, meldt RTL.

Verslagen van tientallen en mogelijk honderden interne rechtszaken tegen Jehovah’s die beschuldigd zijn van seksueel kindermisbruik zijn achtergehouden. Met details van de zaak en soms zelfs bekentenissen van daders.

OM

Twee weken geleden meldde de zender dat Jehovah’s zaken rond kindermisbruik binnen de kerk zelf afhandelen. Ze hebben namelijk hun eigen ’rechtbanken’: commissies die bestaan uit zogenoemde ouderlingen, leidinggevenden binnen de kerk.

De politie en het OM hebben in deze kwestie geen aangifte(n) ontvangen, meldt het OM. Niet van individuele slachtoffers of van de stichting Reclaimed Voices. Mochten die aangiftes op een later moment volgen, dan zullen politie en OM die in behandeling nemen.