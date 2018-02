De Winterspelen gaan beginnen!

Een verkoopster van merchandise is klaar voor de Spelen. Ⓒ Rene Bouwman

Het is te hopen dat de veiligheidscontroles bij de openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang strenger zijn dan donderdag. In Zuid-Korea wordt vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd het olympisch vuur ontstoken. Maar een dag eerder was het nog mogelijk om zonder ook maar één bagagecheck het imposante stadion te betreden. Er staan voor de ingang weliswaar twee jonge vrijwilligers die de boel in de gaten houden. Heel zorgvuldig zijn ze niet. Bij het scannen van het toegangsbewijs verschijnt levensgroot de tekst No Access Authority in beeld. Het tweetal is de Engelse taal echter niet machtig en grijpt niet in. Zelfs van de grote tassen van de drie onverwachte bezoekers zijn ze niet onder de indruk. ’Loop maar door.’