OM kijkt naar in Hongarije overleden Nederlander (81)

Spil in het verhaal is een 71-jarige vrouw. Volgens de programmamakers zijn tussen 2002 en vorig jaar drie opeenvolgende partners en twee anderen uit haar omgeving overleden en is zij hier mogelijk bij betrokken geweest. „Er tekent zich een patroon af van zieke, oudere mannen die worden afgeschermd van anderen en in haar bijzijn sterven”, vertelt Van der Spek.

De Hongaarse zaak die justitie nader gaat bekijken, draait om de dood van een 81-jarige man. Hij was korte tijd getrouwd met de 71-jarige vrouw en overleed in 2009 in Hongarije, waar ze samenwoonden.

Mishandeling

De man lag voor zijn dood in een ziekenhuis met verwondingen. In een video die door een bezoekster is opgenomen vertelde hij kort voor zijn dood dat zijn vrouw hem mishandelde en dat hij bang was dat zij hem wilde ombrengen. Een week later stierf hij.

Over de 71-jarige vrouw wil Van der Spek verder niets kwijt in verband met haar privacy. Ze stelt geen enkel strafbaar feit te hebben gepleegd.

Ook andere partner dood

Het journalistieke onderzoek begon naar aanleiding van de vermeende zelfmoord van een van haar partners, een man uit Nunspeet, in 2002. Het laatste sterfgeval dat in de uitzending wordt behandeld was een Rotterdamse man die vorig jaar overleed. Over die zaak zegt een woordvoerster van het Rotterdamse OM dat destijds sectie is verricht en de uitkomsten geen aanleiding gaven voor onderzoek.