Kamer twijfelt over noodzaak digitale euro

In Brussel wordt momenteel gewerkt aan de digitale euro, die de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie graag willen invoeren. Daar is nog geen sprake van, benadrukt minister Kaag (Financiën) woensdag in de Tweede Kamer: „Er wordt gedaan, zeker op sociale media, alsof het ding er al is. Maar er is helemaal niets besloten. Men kijkt hoe het als theoretisch concept zou kunnen werken in de praktijk.”

Kaag voelde zich genoodzaakt omdat de digitale euro in bepaalde kringen veel zorgen opwekt, bijvoorbeeld op invloed van de overheid over hoe burgers hun geld uitgeven. „Mensen maken zich zorgen omdat het over geld gaat en geld gaat over vertrouwen”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer, die overigens ook voordelen ziet.

Volgens Kaag is er geen verschil met de huidige betaalmiddelen: „De bedoeling is dat, als het goed werkt, je er precies hetzelfde mee kan doen.” Bovendien worden mensen volgens haar niet verplicht de digitale euro te gebruiken ’als die er al komt’. Toch vraagt CDA-Kamerlid Van Dijk zich af of burgers wel genoeg betrokken worden bij de besluitvorming.

Zorgen over privacy

Het neemt niet weg dat de Kamer wel veel zorgen leven over de munt. Bijvoorbeeld over de privacy. „Wij willen anoniem blijven betalen, maar dat wil Europa niet”, zegt SP-Kamerlid Alkaya. „We are watching Big Brother”, uit Ephraim (Groep Van Haga) zijn twijfels.

„De zorgen over privacy zijn terecht”, vindt ook VVD-Kamerlid Heinen. Maar hij wijst erop dat de huidige betaalmiddelen ook niet anoniem zijn: wie met cash wil betalen, moet dat eerst pinnen en daarvoor een bankrekening openen.

Veel partijen, ook die met een positieve grondhouding tegenover de digitale euro, vragen zich bovendien af wat de munt eigenlijk toevoegt aan de betaalmiddelen die mensen nu al hebben. „Wat heeft de burger eraan, wat mist de gemiddelde man of vrouw op straat als dit er niet komt?”, vraagt SGP-Kamerlid Stoffer. „Welk probleem zou een digitale euro oplossen?”, zegt JA21-Kamerlid Eppink. CU-Kamerlid Grinwis zoekt ook naar de toegevoegde waarde: „Waarom moet het geldstelsel op de schop als het eigenlijk een infrastructuurwijziging is? Is de munt niet een oplossing op zoek naar het probleem?”