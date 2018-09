Het gestaalde kader achter Klaver

— Nooit eerder zat GroenLinks in een kabinet. Ook deze keer is het de vraag of het gaat lukken. Toch onderhandelen VVD, CDA en D66 zeven weken na de verkiezingen nog steeds met de milieupartij over regeringsdeelname. Met welke machten, krachten en risico’s krijgen zij van doen als zij met de rood-groenen in een schuitje stappen?