D66 is tonnen kwijt aan interne ruzies

Dat meldt RTL Nieuws op basis van het laatste jaarverslag van D66, over het jaar 2021. Uit het financiële plaatje blijkt dat de juridische kosten flink uit de hand zijn gelopen. De partij had er 120.000 euro voor begroot, maar verwacht in werkelijkheid er ruim 350.000 euro aan kwijt te zijn. In 2021 is er al ruim 50.000 euro uitgegeven, en voor 2022 werd en passant nog eens 3 ton ingeboekt.

Het geld is volgens de beperkte toelichting nodig voor ’drie juridische geschillen’. Waar dat precies om draait, zegt de partij er niet bij. Maar de afgelopen tijd kwamen twee zaken prominent in het nieuws. Ten eerste rond partijprominent Frans van Drimmelen, die werd beticht van wangedrag tegen een partijmedewerker.

De afwikkeling van die zaak verliep ronduit rommelig. In eerste instantie werd Van Drimmelen na een onderzoek vrijgepleit, maar nadat de storm opnieuw opstak zegde hij uiteindelijk zijn lidmaatschap op. Dat gebeurde pas nadat er binnen de partij al werd gesproken over een royement.

Een ander dossier is die van Europarlementariër Samira Rafaela, over wie voormalig medewerkers klachten indienden over machtsmisbruik en pestgedrag. Daardoor zou de samenwerking met haar enige collega in Brussel, de ervaren Sophie in ’t Veld, compleet verziekt zijn. De afhandeling van dit dossier door D66 verliep ook verkeerd: de geschillencommissie van de partij vond dat de partij haar onterecht berispte.