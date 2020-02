LIVE: Overvallers die Beppie (83) urenlang opsloten in meterkast voor de rechter

Pas vijftien uur later kon ze worden bevrijd door ongeruste vriendinnen. In de rechtbank van Zwolle staan vandaag drie verdachten terecht voor deze gewelddadige woningoverval, die plaatsvond op 10 december 2018. Het gaat om de 44-jarige Bennie B. uit Coevorden, de 46-jarige Evert B. uit Hoogeveen en de 20-jarige Lorenzo T. uit Leeuwarden. Zij zijn na maandenlang onderzoek opgepakt.

Volgens het Openbaar Ministerie had de oude dame kunnen overlijden tijdens de opsluiting, omdat ze al die tijd in een zeer krappe ruimte moest staan.

Taser

B. heeft toegegeven de bejaarde vrouw getaserd te hebben. Hij beweert dat hij het stroomstootapparaat alleen voor het schrikeffect had meegenomen. „Dat-ie een beetje knetterde”, zo verklaart hij tijdens de rechtszaak. Over het feit dat hij de vrouw taserde, zegt hij: „Dat is nooit mijn bedoeling geweest, mevrouw.”

Wie de vrouw in de meterkast heeft opgesloten, is nog onduidelijk. Volgens B. hoorde hij pas van de opsluiting nadat het duo was weggreden. T. weet niet meer of hij het gedaan heeft. „Het heeft veel indruk op me gemaakt.”

Trouwringen en laptop

Tijdens de gewelddadige overval werd naast trouwringen onder meer ook een laptop gestolen. Een aantal van de gestolen spullen werd in brand gestoken. „Was een mooi fikkie”, aldus B.

T. deed naar eigen zeggen mee aan de overval omdat zijn uitkering ophield en hij financieel klem zat. Ook de andere twee verdachten hadden geld nodig.

Onze verslaggever Mark Mensink is live bij de rechtszaak aanwezig.