Blinde biseksuele gans Thomas overleden (40)

Thomas hielp de zwanen uiteindelijk zes jaar lang. De nogal gecompliceerde relatie van de gans met zijn gevederde vrienden bezorgde hem lokale beroemdheid. Maar zijn liefdesperikelen werden in 2009 abrupt verstoord toen Henry overleed en Henrietta ervandoor vloog met een andere zwaan. Thomas bleef alleen achter. Hij besloot zijn eigen kuikens op te voeden, maar ook dat duurde niet lang: ze werden gestolen door een andere gans, George genaamd.

Ⓒ Wellington Bird Rehabilitation

Rond 2013 verslechterde de gezondheid van Thomas, want hij werd blind. De gans werd opgenomen in de Wellington Bird Rehabilitation. „Hij maakte daar vrienden met zijn blinde lotgenoten en hielp zelfs de jonge kuikens hun weg de wijde wereld in. Dat deed hij fantastisch. Hij leefde op maïskolven en als die er niet waren, was hij ongelukkig”, aldus de organisatie.

Speciale jongen

Ⓒ Wellington Bird Rehabilitation

De organisatie laat verder weten dat Thomas bewees dat er ’leven na zicht’ is voor de oudere ganzen onder ons. „Hij was een echte inspiratie voor het werk dat we doen. Thomas was een speciale jongen en had een geweldig karakter. We gaan je ongelofelijk missen, rust in vrede.”

Thomas zal naast Henry begraven worden.