Palestijnse terroristen ontsnappen uit gevangenis door tunnel te graven met lepel

Buitenland

Kindermoordenaar, die als eerste veroordeeld werd op basis van dna, na 33 jaar vrij

De man die in november 1983 twee schoolmeisjes verkrachtte en vermoordde in het Britse Leicestershire, is dinsdag vrijgelaten uit de gevangenis. Moordenaar Colin Pitchfork was destijds de eerste mens ter wereld die werd veroordeeld met behulp van genetisch bewijsmateriaal.