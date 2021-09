PVV neemt Van Engelshoven onder vuur om Kaag-cartoon

De cartoon van Oppenheimer, die op 11 september in NRC verscheen, beeldt D66-leider Sigrid Kaag af als heks die op de Twin Towers (met beeltenis van Mark Rutte) invliegt. Het symboliseert de vastgelopen formatie.

Van Engelshoven liet maandagochtend bij het tv-programma Goedemorgen Nederland haar afschuw blijken over de ’seksistische’ spotprent waar haar collega in wordt afgebeeld. „Cartoonisten zijn inderdaad vrij en moeten alles kunnen tekenen, maar het trof mij wel weer dat een vrouw met een stevige mening in de politiek wordt afgebeeld als heks,” zei Van Engelshoven. „Dat beeld is door Geert Wilders neergezet en ik vind het pijnlijk en seksistisch dat we in dit land een vrouw met een mening neerzet als heks.” Ook vond ze het ongepast dat Oppenheimer ’9/11 met de discussie in de Nederlandse politiek vergelijkt’.

D66’ers buitelden afgelopen weekend al over elkaar heen om de cartoon te veroordelen. „NRC dacht: laten we op 9/11 een vrouw met een stevige mening afbeelden als een heks en een terrorist...,” schreef Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op Twitter. Ook de Amsterdamse fractievoorzitter Reinier van Dantzig hekelde de cartoon, die ’foute insinuaties’ met zich mee zou brengen. „Een krachtige vrouw met een mening is een heks, Kaag weergeven als terroriste. (...) Dit is wat mij betreft geen spot, geen humor, maar compleet ongepast.” Beide uitspraken kregen ter goedkeuring een ’like’ van Van Engelshoven.

’Thorbecke-principe’

Raar, vindt PVV’er Bosma. Hij haalt het ’Thorbecke-principe’ aan, dat houdt in dat de regering niet over kunst en wetenschap mag oordelen, en kondigt mondelinge vragen aan over de kwestie. Keurt Kamervoorzitter Bergkamp (D66) de vragen goed, dan moet Van Engelshoven dinsdag in de Kamer komen opdraven om zich te verantwoorden.

Cartoonist Oppenheimer liet dit weekend in het AD al weten de boze reacties van D66’ers hypocriet te vinden. ,,Dat zijn dus dezelfde mensen die als ik bedreigd word wanneer ik een cartoon over de islam maak, vooraan staan om te zeggen dat ze achter me staan, en dat ik door moet gaan, omdat ‘jouw geluid zo belangrijk is’. En zo iemand staat nu bij een negatieve spotprent over zijn eigen partij te janken. Dan heb je er dus niks van begrepen.”