Moeder in Wenen doodt haar drie dochters

De gealarmeerde politie trof in het appartement in de Weense wijk Donaustadt de levenloze lichamen aan van een acht maanden oude baby en een driejarig meisje. De negenjarige dochter van de vrouw bleek nog in leven en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar de artsen daar konden haar leven niet meer redden.

De vrouw had zichzelf lichte verwondingen toegebracht. Zij gaf toe haar dochters het leven te hebben ontnomen. Lokale media melden dat de meisjes door verstikking om het leven zijn gebracht.