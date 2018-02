Nederland weigert gevangene aan België uit te leveren

De 24-jarige Steven V.G. werd eind 2017 opgepakt in Amsterdam. Hij zou betrokken zijn bij de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters (19), die het op vrijdag 30 mei 2014 rond 5 uur in het centrum van Brugge aan de stok kreeg met twee andere jongemannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen, waar hij aan overleed.

Eén dag later gaf V.G. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B. zou de fatale steken toegebracht hebben, maar de jongeman van Tsjetsjeense origine is nog steeds voortvluchtig. V.G. lapte zijn elektronisch toezicht aan zijn laars, zo werd hij eind augustus betrapt op een terras in Leuven, telkens werd hij weer aangehouden na een schending van zijn voorwaarden. Op 18 december werd hij in Amsterdam ingerekend.

Op de grond

België had Nederland toen al gevraagd om een uitlevering, maar dat lijkt niet zonder slag of stoot te gaan gebeuren. Nederland weigert hem uit te leveren omdat de toestand in de Belgische gevangenissen te slecht zou zijn. Zo had het Nederlandse OM in de pers gezien dat 125 gedetineerden op de grond moeten slapen.

Het OM schreef daarop een brief aan de Belgische minister van Justitie, Koen Geens (CD&V). Pas als hij het OM garanties kan geven over de kwaliteit van de gevangenissen, wordt V.G. uitgeleverd.