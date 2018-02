Amsterdamse club stopt met ’Dubbel D = gratis entree’

Op de evenementpagina op Facebook was te lezen dat het feestje in de bekende ’open minded’ club in Amsterdam 7 euro kost. Behalve voor vrouwen met een de cupmaat DD - tegenwoordig overigens een E genoemd - die mochten gratis naar binnen.

De uitzondering voor dames met die cupmaat leidde niet alleen tot enige verwarring (”Maar word je serieus beoordeeld op de grootte van je borsten om gratis naar binnen te mogen?”) ook tot kritiek.

Gratis entree

Een bezoekster die bij de deur vroeg hoe deze regel nu precies in zijn werk ging, kreeg te horen dat de beveiligers wel even wilden inspecteren of ze in aanmerking kwam voor gratis entree. Dat vertelt Tessel ten Zweege aan Viva. „Deze club zou een veilige plek moeten zijn voor iedereen. Ik word er gewoon boos van.”

Dat kan tegenwoordig „niet meer door de beugel”, erkent de Amsterdamse club inmiddels ook. „Wij hebben dan ook in goed overleg met de organisatie van SLEAZY besloten dat er hier per direct mee wordt gestopt.”

Grap

Dat dames hun borsten hebben laten zien bij de entree, ontkent Nyx donderdag in een verklaring. „Laat duidelijk zijn dat niemand bij de deur haar borsten heeft moeten laten zien, noch dat mensen gescreend zijn op hun cupmaat.” De club noemt de actie een grap, die bij het thema van het feestje past - een knipoog naar het beleid in andere clubs, waar vrouwen standaard gratis naar binnen mogen, of waar mannen vaak worden geweigerd.

„Vrouwen gaven dit zelf aan bij de kassa, waarna ze gratis naar binnen konden.”