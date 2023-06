Vrouwen schrikken van masturberende man op strand Hoek van Holland: ’We willen het áltijd weten’

Meerdere vrouwen werden op de loeiwarme en drukke stranddag door de man met ontbloot geslachtsdeel lastig gevallen. Hij kwam daarbij dicht in hun buurt, aldus de woordvoerster. De man is enkele uren na de eerste melding van een ontdane strandganger door agenten opgepakt en meegenomen naar het bureau. ’s Avonds mocht hij weer naar huis. Het gaat om een 37-jarige inwoner van Vlaardingen. „Hij geldt nog steeds als verdachte en het onderzoek loopt nog.”

Aangifte

De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen en er is aangifte gedaan. Op openbare schennispleging staat een celstraf van maximaal drie maanden of een boete van maximaal 4100 euro. „Het hangt er in dit geval nog van af of de slachtoffers in kwestie minder- of meerderjarig zijn. Dat heeft gevolgen voor hoe zwaar het feit wordt gezien. Het zou ook nog kunnen dat er een passend zorgtraject wordt gezocht in plaats van een straf.”

Bij de Rotterdamse politie zorgde de zaak maandagmorgen op het bureau nog wel voor de nodige gespreksstof. „We krijgen natuurlijk regelmatig van dit soort aangiftes binnen. De politie wil het altijd weten, ook al is het alleen een melding. Dat staat dan toch in ons systeem voor een volgende keer”, benadrukt ze.

Of het ongevraagd laten zien van een geslachtsdeel steeds vaker gebeurt, durft ze niet te zeggen. „Sommige vrouwen zullen er de schouders over ophalen. We weten ook niet hoe vaak er geen aangifte wordt gedaan.”

