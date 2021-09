Vrouw die 10 kilometer voor kust werd gered ging ’gewoon zwemmen’

De vrouw raakte waarschijnlijk gedesoriënteerd of kwam vast te zitten in een stroming, maar de precieze oorzaak is nog onduidelijk, aldus een woordvoerder van de Kustwacht.

De bemanning van een passerend zeiljacht merkte de vrouw woensdag op terwijl ze zwaaide omdat ze hulp nodig had. Pogingen om haar aan boord te krijgen mislukten, waarna de bemanning alarm sloeg. De vrouw werd door een helikopter uit het water gehesen en naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen. Volgens de Kustwacht heeft de vrouw geluk gehad dat ze zo snel gered kon worden.

Hoe de vrouw eraan toe is en of zij nog in het ziekenhuis ligt, is niet bekendgemaakt.