’Man gedood door landmijn in Myanmar’

Dat meldt Ko Myo, medewerker van de non-profitorganisatie Charity Without Borders aan Associated Press. Dit persbureau meldde eerder dat het om een Nederlander zou gaan, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dit.

Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat de omgekomen man, in tegenstelling tot verschillende berichten in de media, niet uit ons land afkomstig is. „Zover we hebben kunnen nagaan, gaat het niet om een Nederlander”, stelt een woordvoerster.

Een Argentijnse vrouw raakte gewond. „Het vrouwelijke slachtoffer was zo in shock, dat ze nog geen vragen kon beantwoorden”, vertelt Myo aan Reuters. Hulpverleners brachten de gewonde en het lichaam van de man naar het lokale ziekenhuis in Hsipaw. De politie en het ziekenhuis konden geen verdere details over de twee geven.

Vanwege ’burgerlijke onrust en een gewapend conflict’ raadt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het reizen naar Hsipaw en andere delen van de staat Shan af. Myanmar wordt al decennia lang getroffen door rebellengroeperingen die in deze regio met elkaar vechten.

In april van 2016 raakten twee Duitse toeristen en hun lokale gids gewond toen ze op een landmijn stapten tijdens een wandeling in diezelfde regio bij de plaats Kyaukme.