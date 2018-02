Navalny in de aanval

De nieuwste aflevering in deze saga heeft alle elementen van een James Bondfilm: een oligarch die zich op zijn miljoenenjacht in de Noorse wateren laat omringen door callgirls, met een cruciale rol voor Ruslands vicepremier Sergej Prichodko. Deze grijze kardinaal, die al twintig jaar geleden onder Boris Jeltsin in het Kremlin zat, zou de ware architect zijn van Ruslands buitenlandpolitiek.

„Poetin, maak uzelf en uw land niet te schande!”, zegt Aleksej Navalny op het einde van het filmpje dat hij gisteren naar buiten bracht. „Neem maatregelen als destijds!” Hij doelt op de Poetin eind jaren ’90, toen nog hoofd van de FSB, die een procureur-generaal ontsloeg nadat deze in een badhuis was gefilmd met prostituees. Volgens Navalny maakt Prichodko zich schuldig aan hetzelfde gedrag. En bovendien: de gefilmde uitjes, die vanuit Rusland werden ondernomen met privéjets van Deripaska, zijn het regelrechte bewijs van omkoping.

De bron van de onthulling is even absurd als typisch Russisch. Begin september kwam een groepje in latex gehulde jongedames het Moskouse campagne-kantoor van Navalny binnenvallen. Escorts. Er verschenen meteen beelden van in pro-Kremlin media.

Onderzoek door de anti-corruptiestichting van Navalny van het Instagram-account van één van de meisjes, de Wit-Russische Nastja Rybka, voerde naar filmbeelden van Oleg Deripaska, pratend met Prichodko op een jacht. Hoewel het Kremlin het waarheidsgehalte van eerdere video’s van Navalny altijd heeft ontkend, zoals die over een wijnlandgoed van premier Dmitri Medvedev in Italië, wordt de kijker ook nu weer overladen met bewegende opnames, geluid en feiten.

Dezelfde, op seks met oligarchen beluste Nastja Rybka publiceerde eerder een boek waarin ze de ontmoeting op het jacht in de Noorse wateren tot in detail beschrijft, zonder de echte namen van de betrokkenen te noemen. ’Papa’, zoals ze Prichodko in haar boek opvoert, zou met Deripaska de Amerikaanse verkiezingen hebben besproken. Daarbij werd Wittehuismedewerkster Victoria Nuland genoemd als goede vriend van Prichodko. Toen een CNN-reporter Deripaska destijds vroeg of zijn privé-ontmoetingen met Manafort waren bedoeld als terugbetaling van een miljoenenschuld die hij bij hem had uitstaan, zei de Rus: „Get lost, please. Thank you.”

Het filmpje, waarin de escortbrunette Rybka zegt dat ze Navalny in de seksval zal laten lopen ’omdat door personen zoals hij mensen op deze wereld met elkaar blijven vechten’, werd binnen korte tijd een internethit. Het toont tevens het pronkerige buitenhuis van Prichodko, ter waarde van 5 miljoen euro, alsook twee appartementen in Moskou die bij elkaar 8 miljoen euro waard zijn. Volgens Navalny bewijs van zijn corruptie, daar Prichodko een ambtenaar is en dus nooit genoeg geld kan hebben verdiend om zich dit onroerend goed te kunnen veroorloven.