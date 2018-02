’Abdeslam is niet medeplichtig’

Eerder deze week was Salah Abdeslam wél in de rechtbank.

BRUSSEL - Salah Abdeslam was gisteren niet aanwezig in de Brusselse rechtbank, maar liet zich verdedigen door zijn advocaat Sven Mary. Volgens zijn raadsman is ’publieksvijand nummer 1’ niet medeplichtig aan de schietpartij in Vorst waar hij deze week voor terecht stond.