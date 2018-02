Nederland helpt Noord-Korea naar Spelen

Ons land is dit jaar lid van de VN-Veiligheidsraad en meteen ook tot voorzitter van het sanctiecomité voor Noord-Korea gekozen.

Zuid-Korea heeft aan de Nederlandse delegatie gevraagd zich met spoed te buigen over de inreisverzoeken, want de Noord-Koreaanse delegatie arriveert voor de openingsceremonie in Zuid-Korea die vrijdag plaatsvindt.

De 90-jarige Noord-Koreaanse parlementsvoorzitter Kim Yong-nam die de missie leidt, heeft geen reisverbod en kan zonder probleem naar het buurland vliegen. Net als de zus van Kim Jong-un, de 30-jarige Kim Yo-jong, die directeur Propaganda is in de dictatuur.

Zwarte lijst

Maar de voorzitter van de Noord-Koreaanse sportbond, Choe Hwi, staat als enige delegatielid wel op de zwarte lijst van de VN, hoewel het Noord-Koreaanse regime er op aandringt dat hij meegaat.

Zuid-Korea heeft bij Nederland een verzoek ingediend om versneld naar de procedure te kijken om Choe toch toe te laten. Ons land heeft de overige 14 Veiligheidsraadleden – waaronder permanente leden als de VS, Rusland en China – op de hoogte gebracht. Indien zij niet akkoord gaan, moesten ze protest indienen voor vandaag 15.00 uur lokale tijd in New York (21.00 uur in Nederland). Dit is niet gebeurd, wat betekent dat Choe nu groen licht krijgt. Choe kwam vorig jaar op de zwarte lijst terecht toen hij nog directeur Propaganda was. De functie die nu in handen is van de zus van Kim Jong-un.

Volgens de VN-diplomaten is het belangrijk voor de dialoog met Noord-Korea dat Choe er als voorzitter van de sportbond ook bij kan zijn. Bovendien kwam het verzoek van buurland Zuid-Korea zelf. Een rel over een geweigerd delegatielid van Noord-Korea zou weer extra spanning kunnen geven, zo is te horen in New York. Net nu de gesprekken weer op gang zijn.

Geen protest

In de VS heerst er onvrede dat Noord-Korea de Spelen probeert te kapen met aandacht voor de delegatie en de Noord-Koreaanse sporters. Toch hebben ook de Amerikanen geen protest ingediend.

De Amerikaanse vice-resident Mike Pence is ook naar Zuid-Korea gereisd, samen met de vader van Otto Warmbier. Deze Amerikaanse student werd gearresteerd in Noord-Korea waar hij op vakantie was. Warmbier zou zijn mishandeld en overleed kort na zijn vrijlating in Amerika.

Donald Trump ontving onlangs alle 15 VN-ambassadeurs die hun landen in de Veiligheidsraad vertegenwoordigden. Tijdens die lunch was ook de Nederlandse VN-ambassadeur Karel van Oosterom aanwezig in het Witte Huis. Trump waarschuwde tijdens het gesprek wederom voor de nucleaire gevaren van Noord-Korea, en wil dat ’Little Rocket Man’ Kim zo snel mogelijk zonder kernwapens zit.