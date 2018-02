Bommen VS op milities Assad

Stammen en milities loyaal aan Assad openden de aanval op een gebied in het oosten van Syrië dat gecontroleerd wordt door de SDF, de door Amerika gesteunde troepenmacht. Leden van de internationale coalitie, vermoedelijk Amerikanen, waren daar op dat moment ook aanwezig. De internationale coalitie reageerde direct met felle luchtaanvallen, waarbij zeker honderd doden vielen.

Het is de dodelijkste confrontatie tussen de coalitie en het bewind van Assad tot nu toe, dat de Amerikanen van een ‘bloedbad’ beschuldigt. De milities willen het gebied, dat de SDF vorig jaar op Islamitische Staat veroverde, overnemen vanwege de vele olie in de grond.

Volgens onbevestigde berichten worden de milities gesteund door Russische huurlingen, wat het het Kremlin ontkent. De spanningen in Syrië lopen nu zo hoog op, dat gevreesd moet worden voor een botsing tussen de grootmachten.

Amerika gaf onlangs te kennen nog lange tijd in Syrië te zullen blijven, onder meer om de invloed van Iran terug te dringen en een toekomst zonder Assad veilig te stellen. Dat levert niet alleen problemen op met het regime, Moskou en Teheran, maar ook met Turkije, aangezien de Amerikanen met hun strategie vertrouwen op de Koerden.

Daartegen is Ankara juist een offensief begonnen in het noordwestelijke Afrin. President Erdogan is vast van plan die operatie uit te breiden tot aan de grens met Irak. Daarmee wil hij niet alleen een autonome Koerdische regio voorkomen, maar is hij ook voornemens om de miljoenen Syrische vluchtelingen vanuit zijn land naar dat gebied te sturen.

Na Afrin is Manbij het volgende Turkse doelwit. Maar Amerika maakte deze week opnieuw duidelijk dat een aanval op die strategische stad, waar ook Amerikanen zijn gelegerd, niet zal worden geaccepteerd. Twee hoge generaals bezochten deze week Manbij, een duidelijke waarschuwing aan hun NAVO-partner.

Ondertussen houden Rusland en het regime flink huis in Idlib en een rebellenenclave bij Damascus. Bij zware bombardementen, waarbij verschillende ziekenhuizen werden geraakt, kwamen deze week al zo’n tweehonderd mensen om. Ook zou het regime van Assad verschillende malen chloorgas hebben ingezet.

Hoe schizofreen het conflict is geworden, blijkt onder meer uit het feit dat pro-Assad strijders de Koerden van de SDF in het oosten aanvalt, maar het regime hen tegelijkertijd toestaat om via zijn grondgebied naar het front met de Turken te trekken.