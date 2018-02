Colombia blijft Venezolaanse migranten helpen

Het aantal Venezolanen dat in Colombia woont is volgens de immigratiedienst in de laatste helft van 2017 met 62 procent gegroeid tot meer dan 550.000. Velen arriveren berooid en slapen noodgedwongen in portieken of onder bruggen. Ze proberen met slecht betaalde klusjes, waaronder bloemen snijden voor Valentijnsdag, voldoende geld bijeen te schrapen om hun kinderen en zichzelf te voeden.

Santos zei dat er voorlopig geen dagpasjes meer worden uitgegeven en dat streng zal worden opgetreden tegen crimineel gedrag. Er komt een nieuw registratiesysteem voor de Venezolanen die al in Colombia verblijven en een centrum dat met de Verenigde Naties de humanitaire hulp gaat organiseren. De regering schat dat het 5 dollar per dag kost om een vluchteling eten en onderdak te verschaffen.