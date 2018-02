Financiële steun Soros voor anti-Brexitcampagne

Tegenstanders van Brexit willen in de loop van dit jaar tal van demonstraties houden en gaan ook actief adverteren, zo blijkt uit plannen van Battle for Britain, de organisatie achter de campagne. Battle for Britain trachtte de afgelopen weken Conservatieve geldschieters te paaien om hun streven naar een nieuw referendum te ondersteunen. Nick Timothy, tot vorig jaar de rechterhand van premier Theresa May, hoorde van de plannen en berichtte erover in de krant The Daily Telegraph.

Volgens Timothy gaat het om een poging om de regering van Theresa May ten val te brengen. Deze worstelt met het vinden van een gezamenlijk standpunt over de vorm die Brexit moet krijgen. Voorstanders van een harde lijn - weg met de interne markt en de douane-unie – bekvechten openlijk met kabinetsleden die denken dat een dergelijke stap teveel schade veroorzaakt.

De bemoeienis van Soros is ook saillant. Hij was 25 jaar geleden verantwoordelijk voor het vertrek van de Britten uit het Europese Monetaire Stelsel, de voorloper van de euro. Hij speculeerde indertijd massaal op een koersdaling van het pond. Toen dit gebeurde, verdiende hij ruim 1 miljard pond.

Het echec zorgde voor het oplaaien van altijd sluimerende anti-EU-gevoelens in het Verenigd Koninkrijk. Een deel van de opbrengst gebruikt hij nu om de mede door hem aangerichte schade - hij is tegenstander van Brexit - te repareren.